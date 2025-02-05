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Экс-адвоката Пашаева подозревают в обмане торговца наркотиками

РИА: экс-адвокат Пашаев обещал наркоторговцу комфортное пребывание в зоне СВО
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Бывший адвокат Эльман Пашаев мог обещать некоему наркоторговцу Захарову комфортные условия военной службы в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на допрос обвиняемого в торговле запрещенными веществами.

Захаров рассказал, что летом 2023 года встречался с Пашаевым. Тот якобы пообещал ему за деньги обеспечить безопасные условия в зоне спецоперации после заключения контракта с Минобороны, государственную награду и прекращение уголовного дела.

Пашаева задержали в Москве в сентябре 2024 года. По версии следствия, в феврале фигурант убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея в том, что за крупное денежное вознаграждение сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Блиновский передал экс-адвокату около 18,5 млн рублей и $300 тыс. На этом фоне мужа «королевы марафонов», подписавшего контракт с министерством обороны РФ и ушедшего на СВО, признали потерпевшей стороной.

Ранее сообщалось, что Пашаев спросил Блиновского на очной ставке, откуда у него миллионы.

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