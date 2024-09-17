Экс-адвоката Пашаева задержали в Москве

Бывший адвокат Эльман Пашаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), в отношении <...> Пашаева», — рассказала Петренко.

По информации ведомства, в феврале 2024 года бывший адвокат провел личную встречу с бизнесменом Алексеем Блиновским в Москве. Во время беседы он убедил предпринимателя, что за крупную сумму денег якобы способен освободить их с супругой Еленой Блиновской от уголовной ответственности.

В результате мужчины достигли соответствующих договоренностей, после чего Пашаев получил от Блиновского денежные средства.

Как отметила представитель СК РФ, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего адвоката в российской столице. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, уточнила она.

В апреле 2023 года Елену Блиновкую отправили под домашний арест в рамках дела о неуплате налогов на общую сумму 918 млн рублей и отмывании доходов. Впоследствии из-за допущенных ею нарушений женщину перевели в СИЗО.

Ее мужа, в свою очередь, обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Дело бизнесмена выделили в отдельное производство, при этом в апреле текущего года он отправился в зону боевых действий на Украине.

Ранее Пашаев заявил, что находится на передовой вместе с Блиновским.