Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-адвоката Пашаева задержали в Москве

СК РФ: против экс-адвоката Пашаева возбудили дело о мошенничестве

close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший адвокат Эльман Пашаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), в отношении <...> Пашаева», — рассказала Петренко.

По информации ведомства, в феврале 2024 года бывший адвокат провел личную встречу с бизнесменом Алексеем Блиновским в Москве. Во время беседы он убедил предпринимателя, что за крупную сумму денег якобы способен освободить их с супругой Еленой Блиновской от уголовной ответственности.

В результате мужчины достигли соответствующих договоренностей, после чего Пашаев получил от Блиновского денежные средства.

Как отметила представитель СК РФ, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего адвоката в российской столице. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, уточнила она.

В апреле 2023 года Елену Блиновкую отправили под домашний арест в рамках дела о неуплате налогов на общую сумму 918 млн рублей и отмывании доходов. Впоследствии из-за допущенных ею нарушений женщину перевели в СИЗО.

Ее мужа, в свою очередь, обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Дело бизнесмена выделили в отдельное производство, при этом в апреле текущего года он отправился в зону боевых действий на Украине.

Ранее Пашаев заявил, что находится на передовой вместе с Блиновским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами