В Раде предложили говорить в школах только на украинском языке

Депутат Верховной рады Наталья Пипа регистрирует законопроект, которым предлагается говорить в школах только на украинском языке. Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Нардеп уточнил, что законопроект обяжет говорить на украинском языке как учеников, так и учителей. При этом делать это нужно будет даже на переменах.

«Было бы неплохо так же сразу прописать решетки на окнах, потому что свободному человеку запретить вне урока общаться на том языке, на котором он хочет, можно наверно только в тюрьме», — написал депутат (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Бужанский добавил, что принятие подобного законопроекта может негативно отразиться на взаимоотношении с Венгрией. По словам нардепа, Будапешт способен заблокировать новый пакет помощи от ЕС из-за ограничения возможности использования других языков.

10 сентября мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе люди стали чаще разговаривать на русском языке, в связи с чем местные власти хотят организовать работу языковых инспекторов. По его словам, это «проблема» как для города, так и для Украины в целом.

Однако уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что в стране не будет «языковых инспекторов».

Ранее в Риге призвали ограничить использование русского языка.