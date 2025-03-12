Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Момент взрыва в частном доме в российском городе попал на видео

112: момент взрыва в частном доме в Тобольске попал на видео

Момент взрыва в частном доме в Тобольске Тюменской области попал на видео. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале 112.

В результате происшествия были ранены три человека.

«Медики госпитализировали женщину и ребенка из соседнего дома, которому тоже досталось, а затем вытащили из-под завалов маленькую девочку», — говорится в публикации.

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной происшествия стал газовый баллон, который хранился в доме.

До этого сообщалось, что в Тобольске локализовали возгорание после взрыва газа в частном доме.

12 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что ЧП случилось в частном доме на улице Октябрьской. Как рассказали жители города, был сильный хлопок, а после в доме, где взорвался газ, начался пожар. В результате инцидента пострадали женщина и ребенок.

Ранее газ взорвался в жилом доме на севере Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами