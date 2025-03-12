Момент взрыва в частном доме в российском городе попал на видео

112: момент взрыва в частном доме в Тобольске попал на видео

Момент взрыва в частном доме в Тобольске Тюменской области попал на видео. Соответствующие кадры размещены в Telegram-канале 112.

В результате происшествия были ранены три человека.

«Медики госпитализировали женщину и ребенка из соседнего дома, которому тоже досталось, а затем вытащили из-под завалов маленькую девочку», — говорится в публикации.

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной происшествия стал газовый баллон, который хранился в доме.

До этого сообщалось, что в Тобольске локализовали возгорание после взрыва газа в частном доме.

12 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что ЧП случилось в частном доме на улице Октябрьской. Как рассказали жители города, был сильный хлопок, а после в доме, где взорвался газ, начался пожар. В результате инцидента пострадали женщина и ребенок.

Ранее газ взорвался в жилом доме на севере Москвы.