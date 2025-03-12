Задержан россиянин, взявший в жены иностранку за 100 тысяч рублей

Уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» возбуждено в отношении 26-летнего петербуржца и его понедельника, личность которого пока не установлена. Об этом сообщает «Мойка78».

Как стало известно изданию, соучастники причастны к изготовлению и приобретению фиктивных документов о месте пребывания иностранцев и месте их работы.

Выяснилось, что житель Санкт-Петербурга заключил брак с 30-летней гражданкой Таджикистана, сотрудницей склада одного из маркетплейсов. Пара расписалась в октябре 2022 года, после чего иностранка получила разрешение на временное проживание в стране сроком на три года. За подпись гражданину РФ заплатили 100 тысяч рублей. Деньги он получил от неустановленного соучастника, который занимался организацией «свадьбы».

«Жениха» задержали 11 марта. Сейчас он под подпиской о невыезде.

До этого в Тюмени правоохранительные органы раскрыли криминальный бизнес, участники которого занимались организацией фиктивных браков иностранцев с россиянками.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год шестеро обвиняемых вступили в группировку, которая занималась устройством незаконных мигрантов в России. Соучастники подыскивали одиноких женщин, нуждающихся в денежных средствах, иностранцев, желающих получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, и организовывали фиктивную регистрацию браков между ними в органах ЗАГСа.

Ранее в Госдуме предложили лишать свободы за липовые сертификаты о знании русского языка.