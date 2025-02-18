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В Госдуме предложили лишать свободы за липовые сертификаты о знании русского

ЛПДР хочет лишать свободы за фиктивные сертификаты о знании русского языка
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Илья Питалев/РИА Новости

Группа депутатов от «Либерально-демократической партии России» (ЛДПР) 18 февраля внесет в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за фиктивную выдачу сертификата о знании русского языка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Там отмечается, что депутаты хотят изменить уголовный кодекс.

«Фиктивная выдача сертификата, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет», — говорится в законопроекте.

Авторы инициативы считают, что в последние годы чаще стали фиктивно принимать экзамены по указанным предметам, а на их основе выдают сертификаты. Сейчас за такие правонарушения предусмотрен штраф в размере 30-50 тыс. руб.

В ноябре 2024 года российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому за подделку документов для незаконной миграции вводились повышенные штрафы. Совершившим это преступление юрлицам придется заплатить от 5 до 10 млн руб. При повторном правонарушении сумма штрафа возрастет до 10-60 млн руб.

Ранее в Москве преподавателя РУДН задержали за организацию фиктивных браков нигерийцев.

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