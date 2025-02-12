В сибирском городе раскрыли бизнес по организации фиктивных браков мигрантов с россиянками

В Тюмени поймали организаторов фиктивных браков иностранцев с россиянками

В Тюмени правоохранительные органы раскрыли криминальный бизнес, участники которого занимались организацией фиктивных браков иностранцев с россиянками. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год шестеро обвиняемых вступили в группировку, которая занималась устройством незаконных мигрантов в России.

«Соучастники подыскивали одиноких женщин, нуждающихся в денежных средствах, иностранцев, желающих получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, и организовывали фиктивную регистрацию брака между ними в органах ЗАГСа», — рассказали в ведомстве.

После получения свидетельства о браке приезжие подавали документы в полицию.

За оказание подобной услуги сообщники брали от 35 до 100 тысяч рублей. С каждого «клиента» участники группы получали «процент».

Подобным образом злоумышленники помогли устроиться в РФ не менее 22 иностранцам. Вскоре дело в отношении группировки рассмотрит Центральный районный суд города.

Ранее Владимир Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами.