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Puma планирует сократить 500 рабочих мест

Bild: компания Puma намерена сократить 500 рабочих мест в целях экономии
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Shutterstock

Немецкий производитель спортивной экипировки Puma планирует сократить 500 рабочих мест, из которых 150 приходятся на Германию. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя компании.

Решение связано с программой повышения эффективности, на которую выделено €75 млн.

В заявлении Puma подчеркнули, что принудительные увольнения не планируются. Сокращения будут достигнуты за счет отказа от заполнения вакантных позиций, естественного оттока сотрудников и введения программы добровольного ухода.

«Мы сосредоточимся на оптимизации структуры без ущерба для коллектива», — отметили в компании.

30 января издание N-tv со ссылкой на результаты опроса Мюнхенского университета Ifo писало, что во всех отраслях промышленности Германии ожидаются масштабные сокращения.

В октябре эксперт исследовательского института центра автомобильного менеджмента Стефан Братцель заявил, что в ближайшие несколько лет в Германии будет потеряно не менее 200 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Audi закроет завод в Брюсселе из-за кризиса на авторынке.

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