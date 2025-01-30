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В Германии планируются масштабные сокращения

N-tv: во всех отраслях промышленности Германии ожидаются масштабные сокращения
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Swen Pfoertner/Reuters

Во всех отраслях промышленности Германии ожидаются масштабные сокращения. Об этом пишет N-tv со ссылкой на результаты опроса Мюнхенского университета Ifo.

Также снижение числа рабочих мест ожидается в розничной торговле. Такая динамика связана со снижением экспорта ФРГ. При этом ожидается рост числа вакансий в сфере туризма и IT. В строительной сфере, по мнению аналитиков, число рабочих мест будет сохраняться неизменным в 2025 году и начнет расти в 2026 году.

«Ситуация на рынке труда остается напряженной», — резюмировал социолог из Ifo Клаус Вольрабе.

До этого сообщалось, что в Германии могут сократить 200 тысяч работников. Такое предположение выразил эксперт исследовательского института центра автомобильного менеджмента Стефан Братцельт на фоне отмены системы гарантий занятости, которая действовала более 30 лет на заводах Volkswagen.

Ранее крупнейший профсоюз ФРГ объявил о начале забастовок против сокращений на заводах Volkswagen.

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