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Эксперт предсказал массовое сокращение работников в ФРГ

Эксперт Братцель: в Германии могут сократить 200 тысяч работников

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Frank May/picture alliance/Global Look Press

В ближайшие несколько лет в Германии будет потеряно не менее 200 тысяч рабочих мест. Такое предположение выразил эксперт исследовательского института центра автомобильного менеджмента Стефан Братцель, передает rg.ru.

Речь идет об отрасли производителей и поставщиков. Братцель напомнил, что профсоюзы угрожают забастовками. Концерн Volkswagen и другие компании сталкиваются с десятками тысяч увольнений.

29 октября газета Bild сообщила, что работники металлургической и электротехнической промышленности ФРГ, среди которых сотрудники автопроизводителей Volkswagen и BMW, в ночь на 29 октября начали первую волну акций протеста. В течение дня работу остановят по всей стране.

Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что анонсированное закрытие ряда заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна. Сообщалось, что в рамках борьбы с убытками концерн Volkswagen готов закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников. По данным производственного совета, в зоне наибольшего риска находится завод концерна в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche. Существует риск потери десятков тысяч рабочих мест, многие департаменты концерна планируется закрыть или вывести за пределы Германии.

В сентябре VW отменил систему гарантий занятости, которая действовала более 30 лет. Сокращения работников по оперативным причинам возможны с середины 2025 года.

Ранее журналист рассказал о том, как Германия страдает из-за Украины.

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