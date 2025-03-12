Подростка, ранившего ножом одноклассников, отправили под домашний арест

14-летнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников в школе Нижнего Новгорода, отправили под домашний арест. Об этом пишет РИА Новости.

Следствие просило для подозреваемого меру пресечения в виде ареста. Однако суд не удовлетворил это ходатайство. Несовершеннолетний пробудет под домашним арестом как минимум два месяца — до 11 мая 2025 года. Зал суда он покинул в сопровождении родителей.

Как пояснил судья, подростку нельзя выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, а также общаться со свидетелями и потерпевшими. Заседание проходило в закрытом формате, прессу допустили только на оглашение меры пресечения.

ЧП в нижегородской школе произошло 11 марта. Восьмиклассник принес на уроки нож и ранил им двух одноклассников. По предварительной версии, причиной нападения могла стать травля со стороны потерпевших.

Раненым оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Нападавшего подростка задержали на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. К этому моменту он успел связаться с родителями и рассказать им о случившемся.

В отношении работников школы возбуждено уголовное дело о халатности. По версии следствия, подобное происшествия стало возможным из-за небрежного исполнения педагогов своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности учащихся.

Ранее охранник рассказал, как школьник мог пронести в нижегородскую школу нож.