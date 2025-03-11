Охранник рассказал, как школьник мог пронести в нижегородскую школу нож

NewsNN: в школе, где подросток напал на юношей с ножом, не работали рамки

В Нижнем Новгороде после инцидента с нападением на учеников в школе ситуацию прокомментировал охранник учебного заведения. Его слова приводит NewsNN.

Как рассказал мужчина, в школе не работала рамка при входе, так как ее отключили. Сейчас она работает. Помимо этого, у охранника в момент, когда школьник пронес нож, не было металлоискателя.

«Сразу говорю, у меня металлоискателя нету, потому что мне его не предоставил завхоз», – поделился охранник.

Он также добавил, что один из пострадавших сидел с нападавшим рядом.

До этого сообщалось, что инцидент произошел в школе №117. 14-летний школьник напал на двоих одноклассников с ножом, после чего нанес им травмы и сбежал.

Позже его обнаружили на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. Выяснилось, что он успел связаться с родными и рассказать о ситуации.

Предположительно, причиной произошедшего стал буллинг со стороны пострадавших.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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