Бывшего директора норильского аэропорта приговорили к тюремному заключению за взятку

В Красноярске бывшего генерального директора ООО «Аэропорт «Норильск» Андрея Никифорова приговорили к 7,5 года строгого режима за дачу взятки в крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, суд признал Никифорова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствие установило, что в период с 2020 по 2021 год Никифоров передал должностному лицу, ответственному за проект реконструкции аэродрома, взятку в размере 250 тысяч рублей. За эти деньги должностное лицо должно было лоббировать интересы аэропорта при приемке строительных работ.

Кроме 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Никифоров должен выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей.

До этого агентство ТАСС сообщало, что имущество фигуранта уголовного дела Merlion Сергея Киреева обратили в доход государства.

Ранее в деле Копайгородских появились новые эпизоды взяток.