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Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Минздрав: шесть пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в больницах
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Telegram-канал «Григорий Артамонов | Подольск»

Шесть пострадавших при атаке украинских БПЛА в Подмосковье во вторник остаются в больницах, одна пациентка в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

«На стационарном лечении остаются 6 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье во вторник, среди них двое детей», — сказал он.

Находящуюся в тяжелом состоянии пациентку перевели в НМИЦ хирургии им. Вишневского.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью российскими регионами были обнаружены и сбиты 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

В Московской области под удар попали Домодедово и Подольск. В Домодедово дроны атаковали парковку «Мираторга», три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в МИД РФ назвали массовую атаку дронов ВСУ агонией Зеленского.

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