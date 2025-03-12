Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

Минздрав: шесть пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в больницах

Шесть пострадавших при атаке украинских БПЛА в Подмосковье во вторник остаются в больницах, одна пациентка в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

«На стационарном лечении остаются 6 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье во вторник, среди них двое детей», — сказал он.

Находящуюся в тяжелом состоянии пациентку перевели в НМИЦ хирургии им. Вишневского.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью российскими регионами были обнаружены и сбиты 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

В Московской области под удар попали Домодедово и Подольск. В Домодедово дроны атаковали парковку «Мираторга», три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в МИД РФ назвали массовую атаку дронов ВСУ агонией Зеленского.