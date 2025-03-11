Умер еще один пострадавший при атаке украинских беспилотников в Подмосковье

Хрусталева: в Подмосковье число погибших при атаке БПЛА ВСУ выросло до трех

Умер еще один пострадавший при массированной атаке украинских беспилотников в Подмосковье. Об этом сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли», — написала Хрусталева.

По данным Telegram-канала 360.ru, погибшим является 43-летний работник «Мираторга», получивший ранения при падении обломков беспилотников на территорию предприятия.

До этого появилось видео с парковки «Мираторга», куда прилетел беспилотный летательный аппарат. На кадрах видно, что горит легковой автомобиль, при этом несколько машин получили повреждения. На парковку прибыли экстренные службы города.

Кроме того, охранник, который в момент прилета находился возле автомобилей, получил травмы, несовместимые с жизнью. Второго сотрудника парковки госпитализировали в больницу, где медики боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли.

В ночь на 11 марта в России отбили одну из самых массовых атак украинских беспилотников. По сообщению Минобороны, силы противовоздушной обороны уничтожили 337 украинских дронов над территорией 10 регионов страны. Наибольший ущерб от ударов пришелся на Подмосковье, где есть разрушения, погибшие и раненые. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. В МИД России отметили, что место падения и взрывов украинских беспилотников будет показано генеральному секретарю ОБСЕ, находящемуся с визитом в Москве.

Ранее стало известно о 20 пострадавших при массированной атаке на Московскую область.