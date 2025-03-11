В МИД РФ назвали массовую атаку дронов ВСУ агонией Зеленского

Массовая атака вражеских беспилотников на Москву и Московскую область минувшей ночью показала агонию президента Украины Владимира Зеленского, который пытается угодить своим хозяевам убийством невинных людей. Такое заявление сделали в МИД РФ, пишет ТАСС.

«Режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами», — отметили в МИД.

В министерстве иностранных дел заявили, что вина за атаку БПЛА на российские регионы лежит на всех странах, которые продолжают «безответственно накачивать» Украину вооружениями. В МИД подчеркнули, что все причастные и ответственные за это понесут наказание.

Кроме того, в министерстве отметили, что этой атакой дронов киевский режим расписался в своем бессилии и недоговороспособности. Представители ведомства заявили, что этот поступок заслуживает осуждения со стороны всех ответственных правительств.

Также в МИД считают, что украинская атака БПЛА на Москву и Подмосковье была приурочена переговорам между США и Украины в Саудовской Аравии.

В ночь на 11 марта над территорией России обнаружили и сбили 337 дронов ВСУ. Только над Москвой и Московской областью уничтожили 91 БПЛА.

В частности, пострадал жилой дом в подмосковном городе Раменское, в который минувшей ночью врезался украинский беспилотник. Под основной удар попали семь квартир на верхних этажах. В комнатах оказались выбиты стекла, разрушены рамы и повреждена мебель жильцов.

Ранее эксперт рассказал, как часто ВСУ способны проводить масштабные атаки дронами.