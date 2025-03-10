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Число погибших при обстреле рынка в Херсонской области увеличилось до шести

Число погибших при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях выросло до шести
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FotograFFF/Shutterstock

Число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Великих Копанях Херсонской области выросло до шести. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу губернатора региона.

«Пострадало 14 человек, из которых шесть погибли, восемь получили ранения», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Военный обозреватель» отмечал, что американские ракеты HIMARS, атаковавшие рынок в Херсонской области, наводились французской разведкой.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о высокой вероятности повторного обстрела рынка в Верхних Копанях.

До этого министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова сообщила, что при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях пострадали четыре человека. Позднее количество пострадавших из-за удара ВСУ по рынку на Херсонщине выросло до семи.

Ранее три человека погибли при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области.

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