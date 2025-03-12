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В России нашли способ предотвратить столкновения самолетов с птицами

РЭО предложил запретить полигоны с органикой близ аэродромов из-за птиц
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Shutterstock

В России необходимо ввести запрет на отправку и захоронение органических отходов на полигонах, которые находятся близ аэродромов. Это важная мера для борьбы с опасными для самолетов скоплениями птиц на таких объектах. С такой инициативой выступил Российский экологический оператор, начавший разрабатывать соответствующий документ, передает 360.ru.

«Если ТКО не прошли обработку, то есть органику не отделили от других фракций, то они не должны включаться в схемы потоков направления отходов на полигоны», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он предложил изменить правила разработки территориальных схем, предусмотрев начало реализации меры с 2030 года. Как раз к этому времени, в соответствии с указом президента Владимира Путина, должны быть достигнуты показатели стопроцентной обработки отходов, напомнил Буцаев. Сейчас соответствующее предложение РЭО готовится внести в Минприроды.

Напомним, в феврале в России стартовал мониторинг мусорных полигонов, расположенных недалеко от аэропортов. В РЭО уточняли, что специалисты на них проводят орнитологические исследования, так как в последнее время увеличилось количество инцидентов с самолетами из-за птиц. Согласно территориальным схемам обращения с отходами, объекты вблизи аэродромов гражданской авиации находятся в 52 субъектах страны.

Ранее самолет столкнулся со стаей птиц над Астаной.

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