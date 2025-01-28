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Самолет столкнулся со стаей птиц над Астаной

Самолет FlyArystan совершил посадку в Астане после столкновения со стаей птиц
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Самолет авиакомпании FlyArystan совершил посадку в Астане после столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании Air Astana (материнской компании FlyArystan).

«Во время вылета рейса авиакомпании FlyArystan FS 7366 по маршруту Уральск — Астана произошло столкновение со стаей птиц в аэропорту города Уральска. В связи с отсутствием отклонений в работе систем и двигателей самолета экипаж продолжил полет и произвел посадку в аэропорту города Астаны в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Специалисты аэропорта сообщили, что при осмотре самолета были обнаружены многочисленные повреждения, в том числе внутри двигателя — в основном оказались повреждены левый двигатель и обшивка с левой стороны фюзеляжа.

В конце декабря 2024 года, когда в Южной Корее разбился Boeing 737-800 с пассажирами на борту, стало известно, что авиадиспетчеры предупреждали экипаж об опасности столкновения с птицами.

Ранее сообщалось, что на борту упавшего в Южной Корее самолета накануне произошла нештатная ситуация.

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