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В России проверят мусорные полигоны, чтобы повысить безопасность перелетов

Глава РЭО Буцаев: в 52 регионах пройдет проверка приаэродромных территорий

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В России стартовал мониторинг мусорных полигонов, расположенных недалеко от аэропортов. Специалисты на них проводят орнитологические исследования, так как в последнее время увеличилось количество инцидентов с самолетами из-за птиц, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

«Принято решение проверить полигоны, которые находятся в границах шестых подзон приаэродромных территорий. Согласно территориальным схемам обращения с отходами, объекты вблизи аэродромов гражданской авиации находятся в 52 субъектах РФ», — приводит слова Буцаева телеканал «360».

Договоры на орнитологические исследования заключили уже более 30 полигонов, к этой работе привлекут специализированные организации, отметил Буцаев.

«Мы внимательно следим за ситуацией и исполнением необходимых требований, так как в последнее время значительно увеличилось количество инцидентов с самолетами из-за птиц», — добавил он.

До 1 сентября все собственники объектов ТКО в радиусе 15 км от геометрического центра взлетно-посадочной полосы, должны провести проверку на количество птиц – это требование правительства, подчеркнули в РЭО. Затем они должны принять меры для защиты от массового скопления птиц. В противном случае собственникам запретят использовать объект.

«Необходимость проведения орнитологических исследований обусловлена в первую очередь исключением рисков создания аварийных ситуаций в авиационной отрасли», — подчеркнул замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Напомним, авиаэксперт объяснял, что столкновение крупных птиц с самолетом можно приравнять к попаданию снаряда из пушки. Это может привести к выходу из строя всего аэронавигационного оборудования.

Ранее на пассажирский самолет столкнулся с птицей при посадке.

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