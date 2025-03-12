В Кемерово заключенные стали волонтерами для бездомных животных

В Кемерово заключенные из исправительной колонии №5, которые отбывают наказание в участке, функционирующем как исправительный центр при колонии, стали волонтерами для бездомных животных. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

По данным ведомства, они помогают приюту Фонда помощи и защиты бездомных животных «Добрый двор». Так, волонтеры оказали помощь в уборке территории приюта и в вольерах, а также собрали средства на покупку корма для животных.

«В волонтерское движение вступили практически все осужденные. <...> Такой выезд был впервые, но планируют их сделать регулярными. На корм осужденные собирали средства по своей инициативе», — добавили в сообщении.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность выдачи земельных участков некоммерческим организациям (НКО) для строительства приютов для животных. Кабмину также поручено разработать меры поддержки, направленные на создание и функционирование таких приютов.

Ранее сообщалось, что около 200 собак заселились в приют для бездомных животных в Донецке.