Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Около 200 собак заселились в приют для бездомных животных в Донецке

Первый в Донецке приют для животных начал принимать постояльцев
close
Telegram-канал «Алексей КулемZин»

Первый в Донецке приют для собак коммунального предприятия «Животные в городе» начал принимать постояльцев. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Бездомные «хвостики» получили шанс на новую жизнь и достойную старость. Сейчас здесь уже около 200 собак, которые приживаются на новом месте», — рассказал градоначальник.

Он уточнил, что животных перевезли сюда с карантинной площадки. В приюте у собак есть отдельные места в вольерах, их два раза в день кормят теплой едой, за состоянием «хвостиков» следят ветеринары.

По словам директора КП «Животные в городе» Сергея Федорова, все собаки в приюте здоровы, стерилизованы и привиты. Они с нетерпением ждут новых хозяев, которые мечтают о преданном и надежном друге.

До этого кинолог Владимир Голубев назвал способ, который научит собак понимать человеческие сигналы. Он заявил, что слова обязательно должны сопровождаться действиями. Если, например, каждый раз при команде «Гулять» вести питомца на улицу, то со временем он запомнит это слово и будет его понимать. Таким способом также можно научить животное понимать команды «Есть», «Играть» и другие. Также после исполнения команды собаку нужно поощрять любимым лакомством.

Ранее были названы породы собак, которые подходят для защиты дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами