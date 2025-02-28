Около 200 собак заселились в приют для бездомных животных в Донецке

Первый в Донецке приют для собак коммунального предприятия «Животные в городе» начал принимать постояльцев. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Бездомные «хвостики» получили шанс на новую жизнь и достойную старость. Сейчас здесь уже около 200 собак, которые приживаются на новом месте», — рассказал градоначальник.

Он уточнил, что животных перевезли сюда с карантинной площадки. В приюте у собак есть отдельные места в вольерах, их два раза в день кормят теплой едой, за состоянием «хвостиков» следят ветеринары.

По словам директора КП «Животные в городе» Сергея Федорова, все собаки в приюте здоровы, стерилизованы и привиты. Они с нетерпением ждут новых хозяев, которые мечтают о преданном и надежном друге.

До этого кинолог Владимир Голубев назвал способ, который научит собак понимать человеческие сигналы. Он заявил, что слова обязательно должны сопровождаться действиями. Если, например, каждый раз при команде «Гулять» вести питомца на улицу, то со временем он запомнит это слово и будет его понимать. Таким способом также можно научить животное понимать команды «Есть», «Играть» и другие. Также после исполнения команды собаку нужно поощрять любимым лакомством.

Ранее были названы породы собак, которые подходят для защиты дома.