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Путин распорядился выделить земли для строительства приютов для животных

Путин поручил выделить НКО земли для строительства приютов для животных
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Mark Lennihan/AP

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность выдачи земельных участков некоммерческим организациям (НКО) для строительства приютов для животных. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кабмину поручено обеспечить возможность предоставления социально ориентированным НКО земельных участков для строительства зданий, в которых размещаются приюты для животных.

Также поручено разработать меры поддержки, направленные на создание и функционирование таких приютов. При необходимости рекомендовано обеспечить внесение соответствующих изменений в российское законодательство.

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь ранее заявил, что в России планируется создать реестр домашних животных, в который будет вноситься информация как о новорожденных, так и о взрослых питомцах. Впоследствии благодаря этой мере можно будет оперативно найти хозяина брошенного животного.

Ранее Приморье для владельцев собак ввели новое правило.

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