Появились подробности по делу нижегородца, который финансировал украинских террористов

В Нижнем Новгороде мужчина, которого задержали за криптопереводы украинским террористам, заявил, что финансировал террористическую организацию «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) для покупки дронов. Видео задержания опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

По словам подозреваемого в госизмене, он был не согласен с проведением СВО и решил поддержать Вооруженные силы Украины.

«Мною были совершены два криптоплатежа для того, чтобы они закупили себе дроны», — сказал нижегородец.

ФСБ РФ показала кадры задержания мужчины и переписку в чате террористов на его домашнем компьютере.

Нижегородца задержали 12 марта. Возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене. Как уточнили в ФСБ, мужчину уже заключили под стражу.

Накануне сообщалось, что украинца осудили на 12 лет колонии за шпионаж вместе с сестрой. Суд установил, что осенью позапрошлого года 23-летний Олег Ращупкин на территории Херсонской области собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных сил РФ.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.