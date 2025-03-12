Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности по делу нижегородца, который финансировал украинских террористов

Задержанный ФСБ нижегородец переводил средства «Легиону «Свобода России»

В Нижнем Новгороде мужчина, которого задержали за криптопереводы украинским террористам, заявил, что финансировал террористическую организацию «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) для покупки дронов. Видео задержания опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

По словам подозреваемого в госизмене, он был не согласен с проведением СВО и решил поддержать Вооруженные силы Украины.

«Мною были совершены два криптоплатежа для того, чтобы они закупили себе дроны», — сказал нижегородец.

ФСБ РФ показала кадры задержания мужчины и переписку в чате террористов на его домашнем компьютере.

Нижегородца задержали 12 марта. Возбуждено уголовное дело по подозрению в госизмене. Как уточнили в ФСБ, мужчину уже заключили под стражу.

Накануне сообщалось, что украинца осудили на 12 лет колонии за шпионаж вместе с сестрой. Суд установил, что осенью позапрошлого года 23-летний Олег Ращупкин на территории Херсонской области собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных сил РФ.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами