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Украинца осудили на 12 лет колонии за шпионаж вместе с сестрой

23-летний украинец Ращупкин получил 12 лет за шпионаж с сестрой на стороне ВСУ

Херсонский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 23-летнего украинца Олега Ращупкина по статье о шпионаже. Об этом сообщает Генеральная прокуратура на официальном сайте.

По данным суда, осенью позапрошлого года Ращупкин на территории Херсонской области собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных Сил (ВС) РФ.

Установлено, что эти данные он отправлял через мессенджер своей сестре, а та — представителям украинской разведки.

«Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и иных лиц‎», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ращупкин будет отбывать наказание в колонии строгого режима, уточнили в ведомстве. Его сестра, как сообщается, также была осуждена.

Накануне сообщалось, что севастопольца приговорили к 17 годам заключения за попытку теракта против российского военнослужащего. По данным УФСБ по республике Крым и Севастополю, 30-летний мужчина, действуя по заданию украинских спецслужб, получил радиоуправляемое взрывное зарубежное устройство весом около 630 граммов, а после пытался установить его у подъезда дома военнослужащего. Оперативники задержали местного жителя до того, как он совершил подрыв здания.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.

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