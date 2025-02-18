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Собиравшую в Белгороде деньги для ВСУ волонтера Россинскую обвинили в госизмене

ФСБ обвинило в госизмене собиравшую средства для ВСУ волонтера Россинскую
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nadin_geisler/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Арестованная за сбор пожертвований для Вооруженных сил Украины (ВСУ) волонтер Надежда Россинская (Надин Гейслер) обвиняется в государственной измене. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

Следственный отдел УФСБ РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело о государственной измене в отношении гражданки России по факту оказания финансовой помощи ВСУ. Следствие установило, что жительница Белгорода организовала сбор денег для нужд украинской военизированной организации, которая признана в РФ террористической.

По версии ФСБ, женщина под видом гуманитарной помощи беженцам оказывала ресурсную поддержку украинским вооруженным формированиям, а также размещала соответствующие призывы в запрещённой в России социальной сети. В январе против нее было возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

По сведениям источника агентства, упомянутой женщиной является Надежда Россинская. Ей уже предъявили обвинение.

27 сентября прошлого года сообщалось, что Россинскую внесли в список террористов и экстремистов РФ.

Ранее в Хабаровском крае мужчину арестовали по подозрению в госизмене.

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