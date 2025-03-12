Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ задержала россиянина за переводы криптовалюты террористической организации на Украине

В Нижнем Новгороде мужчину задержали за криптопереводы украинским террористам

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Нижнем Новгороде задержала мужчину по подозрению в госизмене за переводы средств в криптовалюте украинской террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержанный инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации», — рассказали в ЦОС.

Как установила ФСБ, мужчина переводил криптовалюту на счета террористической организации. Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Накануне сообщалось, что украинца осудили на 12 лет колонии за шпионаж вместе с сестрой. Суд установил, что осенью позапрошлого года 23-летний Олег Ращупкин на территории Херсонской области собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных сил РФ.

Установлено, что эти данные он отправлял через мессенджер своей сестре, а та — представителям украинской разведки.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами