ФСБ задержала россиянина за переводы криптовалюты террористической организации на Украине

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Нижнем Новгороде задержала мужчину по подозрению в госизмене за переводы средств в криптовалюте украинской террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержанный инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации», — рассказали в ЦОС.

Как установила ФСБ, мужчина переводил криптовалюту на счета террористической организации. Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Накануне сообщалось, что украинца осудили на 12 лет колонии за шпионаж вместе с сестрой. Суд установил, что осенью позапрошлого года 23-летний Олег Ращупкин на территории Херсонской области собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных сил РФ.

Установлено, что эти данные он отправлял через мессенджер своей сестре, а та — представителям украинской разведки.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.