Зеленский: СБУ ликвидировала организатора убийств в период Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала человека, якобы причастного к убийствам в Донбассе и во время Майдана (2013 — 2014 годы). Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В ходе беседы Морган спросил украинского лидера о недавнем взрыве в Москве, в результате которого погиб президент Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. В ответ Зеленский сказал, что СБУ провело операцию по ликвидации человека, которого обвиняют в убийствах украинских граждан.

При этом политик отметил, что не знаком с этим человеком и не знает, мог ли это быть Саркисян.

Утром 3 февраля в фойе первого этажа дома в московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. Травмы получили пять человек, в числе которых жильцы дома и консьерж. Один человек умер на месте взрыва, второй, основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, скончался после операции. По данным Telegram-канала 112, второй человек — смертник, который привел в действие взрывное устройство. На фоне случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ рассказали о смертнике, который взорвал Саркисяна в ЖК «Алые паруса».