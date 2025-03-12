Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области из-за технического сбоя сработала система оповещения

Бусаргин: система оповещения в Саратовской области сработала из-за сбоя
close
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Саратовской области из-за технического сбоя сработала система оповещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Уважаемые жители! На территории Саратовской области сработала система оповещения. Данные обстоятельства связаны с техническим сбоем», — заявил он.

По словам губернатора, на данный момент системы работают в штатном режиме.

15 февраля на территории Саратовской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Бусаргин отметил, что в регионе локально работают системы оповещения и все экстренные службы приведены в полную готовность.

В сводке российского оборонного ведомства сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 февраля сбили два дрона над регионом.

Позже губернатор сообщил, что пострадавших и повреждений при ликвидации беспилотников над Саратовской областью нет.

Ранее эксперт допустил более масштабную атаку беспилотников ВСУ на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами