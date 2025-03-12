В Саратовской области из-за технического сбоя сработала система оповещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Уважаемые жители! На территории Саратовской области сработала система оповещения. Данные обстоятельства связаны с техническим сбоем», — заявил он.

По словам губернатора, на данный момент системы работают в штатном режиме.

15 февраля на территории Саратовской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Бусаргин отметил, что в регионе локально работают системы оповещения и все экстренные службы приведены в полную готовность.

В сводке российского оборонного ведомства сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 февраля сбили два дрона над регионом.

Позже губернатор сообщил, что пострадавших и повреждений при ликвидации беспилотников над Саратовской областью нет.

Ранее эксперт допустил более масштабную атаку беспилотников ВСУ на Россию.