Жителей Саратовской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Саратовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава региона Роман Басургин в своем Telegram-канале.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:13 по московскому времени.

Басургин отметил, что в регионе локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность, добавил губернатор.

Незадолго до этого сообщалось, что над Волгоградом произошло свыше 15 взрывов, они не прекращались около 45 минут. По данным Telegram-канала SHOT, в сторону местного нефтеперерабатывающего завода направлялись беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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