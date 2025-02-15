В Саратовской области рассказали о последствиях атаки БПЛА

Бусаргин: при ликвидации БПЛА в Саратовской области никто не пострадал

Пострадавших и повреждений при ликвидации беспилотников над Саратовской областью нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Спасибо нашим военнослужащим за ликвидацию БПЛА и обеспечение безопасности. Пострадавших и повреждений нет», — заявил он.

Рано утром на территории Саратовской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Бусаргин отметил, что в регионе локально работают системы оповещения и все экстренные службы приведены в полную готовность.

В сводке российского оборонного ведомства сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 февраля сбили 40 украинских беспилотников.

В публикации говорится, что 17 беспилотников были сбиты над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью, девять беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, а также два дрона сбили над Саратовской областью.

Ранее в Курской области заявили, что ВСУ сбросили взрывное устройство на частный дом.