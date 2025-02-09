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Россиян призвали с осторожностью употреблять алкоголь на отдыхе

Генконсул в Турции Ветрик призвал дозировать употребление алкоголя на отдыхе
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Hananeko_Studio/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик призвал россиян ответственно планировать отдых в Турции и не злоупотреблять алкоголем в этой стране. С такими словами он выступил в интервью РИА Новости.

Дипломат призвал россиян учитывать все факторы риска перед поездками, чтобы избежать многих проблем и трагических ситуаций.

«Необходимо учитывать свои хронические заболевания и воздействие жаркого климата на здоровье, соблюдать соответствующие ограничения, в том числе при употреблении спиртных напитков, не совершать без сопровождения гидов небезопасные пешие прогулки в горы и лес, приобретать туристические услуги только у проверенных компаний», — рассказал он.

Также Ветрик призвал туристов перед всеми поездками за рубеж оформлять медицинский страховой полис в крупной компании с повышенным покрытием, а также отметил, что в Турции стоимость медицинских услуг может достигать нескольких тысяч или десятков тысяч долларов США.

До этого врач Майорова рассказала, что смешивание пива с крепким алкоголем может вызвать проблемы с сердцем.

Ранее в России на четверть упал объем производства алкоголя.

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