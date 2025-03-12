Появились подробности об устроившем взрыв в ЖК «Алые паруса»

РИА: устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» купил документы на проживание в РФ

Устроивший взрыв в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» незаконно приобрел документы на проживание на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — сказали силовики.

Утром 3 февраля в фойе первого этажа дома в московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. Травмы получили пять человек, в числе которых жильцы дома и консьерж.

На фоне случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении. При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отказался комментировать взрыв в жилом доме, призвав дождаться результатов работы специальных служб.

22 февраля в Москве задержали двух подозреваемых по делу о взрыве в ЖК «Алые паруса».

Ранее в Госдуме заявили об украинском следе во взрыве в ЖК «Алые паруса».