Во Франции задержали злоумышленника, взявшего сотрудников банка в заложники

Полиция задержала вооруженного злоумышленника, который взял в заложники сотрудников отделения банка в коммуне Ромийи-сюр-Сен. Об этом сообщил телеканал CNews со ссылкой на жандармерию.

По данным канала, злоумышленник удерживал в помещении банка одного заложника. Впоследствии он был освобожден.

До этого телеканал France 3 сообщал, что злоумышленник изначально захватил трех человек в заложники. Он отвел их в отделение банка и потребовал переговоров. После начала диалога с правоохранителями злоумышленник освободил одного человека.

11 марта боевики группировки «Освободительная армия Белуджистана» взяли в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане. По данным телеканала Samaa, они обстреляли поезд Jaffar Express, направлявшийся из города Кветта в Пешавар. Машинист поезда и несколько пассажиров получили серьезные ранения.

Ранее в Алма-Ате сотрудницу аэропорта взяли в заложники.