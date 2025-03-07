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В Алма-Ате сотрудницу аэропорта взяли в заложники

ORDA: мужчина угрожал ножом и взял в заложники сотрудницу аэропорта Алма-Аты

В Алма-Ате неизвестный мужчина взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал ей ножом. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Kris_p_almaty».

По данным Telegram-канала ORDA, инцидент произошел в терминале внутренних рейсов в 11:45 (09:45 мск). Агрессивный мужчина, выдававший себя за пассажира, напал на сотрудницу воздушной гавани при просьбе предъявить документы.

«Спустя семь минут мужчину обезоружили сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности», — говорится в сообщении.

На данный момент мужчину задержали, он находится в отделении полиции.

Другой случай произошел в США. 15-летний подросток устроил переполох в региональном аэропорту Тексарканы, Арканзас, ворвавшись на территорию с автоматом и пистолетом и потребовав предоставить ему самолет.

На выходе из здания подросток столкнулся с пилотом частного авиапредприятия, который, увидев угрозу, достал собственное огнестрельное оружие и приказал злоумышленнику лечь на землю. Школьник подчинился, после чего был обезоружен и задержан.

Ранее в Египте по обвинению в похищении человека задержали россиянина с поддельными документами.

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