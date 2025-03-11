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Во Франции двух человек взяли в заложники в банке

Злоумышленник с ножом взял двух французов в заложники на севере страны
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Злоумышленник с ножом взял двух французов в заложники на севере страны в коммуне Ромийи-сюр-Сен, в отделении одного из местных банков. Об этом сообщает телеканал France 3.

После того как злоумышленник захватил трех человек в заложники, он отвел их в отделение банка и потребовал переговоров — к банку прибыли сотрудники спецназа французской жандармерии GIGN.

После начала переговоров злоумышленник согласился отпустить одного заложника. В данный момент переговоры продолжаются.

Также 11 марта боевики группировки «Освободительная армия Белуджистана» взяли в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане.

По данным телеканала Samaa, боевики обстреляли поезд Jaffar Express, направлявшийся из города Кветта в Пешавар. Машинист поезда и несколько пассажиров получили серьезные ранения.

Ранее в Алма-Ате сотрудницу аэропорта взяли в заложники.

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