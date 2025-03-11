Стало известно о планах США обязать канадцев регистрироваться при длительном визите

NYT: канадцев обяжут регистрироваться при нахождении в США 30 и более дней

США намерены обязать жителей Канады регистрироваться при длительном нахождении на территории страны. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на двух канадских чиновников.

«США начнут вводить закон, который обяжет канадцев, посещающих страну на 30 дней и более, регистрироваться у [местных] властей», — говорится в публикации.

По словам канадских чиновников, власти Канады уже уведомлены о подобном решении.

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%. Американский лидер уточнил, что данное решение вступит в силу утром 12 марта.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Канада продолжает быть соседом и союзником Соединенных Штатов, однако в последнее время отношения между двумя государствами начинают проявлять признаки соперничества. При этом она снова подтвердила ранее высказанное Вашингтоном мнение о том, что ситуация Канады «могла бы быть лучше», если бы она стала 51-м штатом США.

Ранее Трамп пообещал «закрыть» автопром Канады.