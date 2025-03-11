В Белом доме прокомментировали отношения США с Канадой

Канада продолжает быть соседом и союзником Соединенных Штатов, однако в последнее время отношения между двумя государствами начинают проявлять признаки соперничества. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет РИА Новости.

«Канада – наш сосед, наш партнер, она всегда была союзником. Однако, возможно, теперь она превращается в нашего конкурента», – сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос о последствиях торговых разногласий между странами.

При этом она снова подтвердила ранее высказанное Вашингтоном мнение о том, что ситуация Канады «могла бы быть лучше», если бы она стала 51-м штатом США.

До этого глава Белого дома предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса о взаимных торговых пошлинах.

Такое заявление он сделал на фоне того, что Канада установила 25-ные пошлины на электричество, поступающее в США. Помимо этого, Трамп призвал немедленно отменить фермерский тариф в размере 250–390% на различные молочные продукты США, поскольку они являются возмутительными.

Ранее в США назвали дату повышения пошлин на сталь и алюминий для Канады.