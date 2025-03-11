Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме прокомментировали отношения США с Канадой

Белый дом: отношения США и Канады начинают перерастать в соперничество
close
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Канада продолжает быть соседом и союзником Соединенных Штатов, однако в последнее время отношения между двумя государствами начинают проявлять признаки соперничества. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет РИА Новости.

«Канада – наш сосед, наш партнер, она всегда была союзником. Однако, возможно, теперь она превращается в нашего конкурента», – сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос о последствиях торговых разногласий между странами.

При этом она снова подтвердила ранее высказанное Вашингтоном мнение о том, что ситуация Канады «могла бы быть лучше», если бы она стала 51-м штатом США.

До этого глава Белого дома предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса о взаимных торговых пошлинах.

Такое заявление он сделал на фоне того, что Канада установила 25-ные пошлины на электричество, поступающее в США. Помимо этого, Трамп призвал немедленно отменить фермерский тариф в размере 250–390% на различные молочные продукты США, поскольку они являются возмутительными.

Ранее в США назвали дату повышения пошлин на сталь и алюминий для Канады.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами