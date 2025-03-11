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США повысят пошлины на канадские сталь и алюминий

Трамп поручил повысить пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из-за того, что провинция Онтарио ввела 25% пошлину на «электричество», поступающее в США, я поручил министру торговли добавить дополнительные 25% к тарифу на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады, одной из самых высокотарифных стран в мире», – написал Трамп на своей странице в соцсети TRUTH Social.

Американский лидер уточнил, что данное решение вступит в силу утром 12 марта.

4 марта агентство Bloomberg сообщило, что США вводят таможенные пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации агентства, Белый дом наложил пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики.

В тот же день канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что США начали торговую войну против Канады. Премьер уточнил, что в рамках ответных мер его страна ввела тарифы в размере 25%.

Ранее будущий премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США.

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