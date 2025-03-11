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Трамп пообещал «закрыть» автопром Канады

Трамп пригрозил Канаде увеличить пошлины и навсегда остановить автопром
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде за счет повышения пошлин «закрыть» ее автопром. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу, 2 апреля, пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады», — приводит агентство пост Трампа в соцсети Truth Social.

По его словам, автомобили, выпускающиеся в Канаде и поступающие на американский рынок, легко можно заменить машинами, производящимися в самих США.

До этого Трамп заявил о намерении приобрести автомобиль Tesla в знак поддержки владельца компании, миллиардера Илона Маска.

«Завтра утром я собираюсь купить совершенно новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска», — пообещал он.

Ранее в России дилеры начали выдавать покупателям китайских машин мешок сахара.

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