СК завел уголовное дело по факту теракта в Курской области

Следственный комитет РФ завел дело по статье «Террористический акт» по факту нападения на жителей Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следком.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.

28 февраля СК завершил расследование уголовного дела в отношении украинского военнослужащего Руслана Полторацкого, подозреваемого в причастности к террористическим актам на территории Курской области. В Суджанском районе он препятствовал эвакуации мирных жителей из хутора Южный и использовал оружие для запугивания населения. В ходе боестолкновений Полторацкий был задержан солдатами Вооруженных сил РФ.

21 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ сорвали планы по совершению терактов в местах дислокации военнослужащих. На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ.

Ранее Бастрыкин высказался о преступлениях ВСУ в Курской области.