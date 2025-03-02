Бастрыкин высказался о преступлениях ВСУ в Курской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что преступления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые они совершили в отношении мирных жителей Курской области, являются ужасающими. Он упомянул про преступления в селах Николаево-Дарьино, Русское Поречное и Коренево.

Он допустил, что в других населенных пунктах региона, которые сейчас находятся под контролем украинских войск, тоже имели место подобные злодеяния.

Бастрыкин также отметил, что следователи устанавливают причастных к этим преступлениям лиц для привлечения их к уголовной ответственности, работают с потерпевшими и свидетелями, осуществляют экспертизы.

«На данный момент у следствия имеются основания квалифицировать эти деяния как террористические акты», — сказал он.

Глава СК добавил, что если в ходе дальнейшего расследования и анализа всей картины преступлений в совокупности следствие придет к выводу о наличии иных составов преступлений, то будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

4 февраля сообщалось, что двух украинских военных осудили за теракты в Курской области. На скамье подсудимых оказались солдаты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск Александр Манько и Юрий Радченко. В СК РФ сообщили, что в августе прошлого года мужчины незаконно пересекли государственную границу РФ, имея при себе оружие и взрывные устройства.

Мужчины прибыли в Суджанский район Курской области, где начали запугивать мирных жителей и препятствовать их эвакуации. Более того, не один раз открывали огонь по гражданским лицам и бойцам Вооруженных сил РФ. Суд назначил Манько наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Радченко, в свою очередь, получил 17 лет лишения свободы.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.