Сийярто заявил о возобновлении поставок нефти из РФ в Венгрию

Сийярто: поставки нефти из РФ в Венгрию возобновились

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о возобновлении поставок российской нефти в Венгрию после устранения повреждений на нефтепроводе «Дружба», вызванных, по его словам, атакой ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

«Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновилась», — отметил дипломат.

До этого новостное агентство TASR сообщило, что транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию приостановлена в связи с технической неполадкой, возникшей на территории другой страны. Оператор трубопроводной системы уже приступил к выяснению причин остановки поставок.

11 марта ВСУ признали, что одной из целей атаки украинских дронов была инфраструктура нефтепровода «Дружба» в Орловской области.

Ранее в Венгрии назвали нападением на суверенитет атаку ВСУ на станцию «Дружба».