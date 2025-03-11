В Венгрии назвали нападением на суверенитет атаку ВСУ на станцию «Дружба»

Власти Венгрии расценивают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на измерительную станцию нефтепровода «Дружба» как нападение на свой суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — заявил он.

Сийярто отметил, что нефтепровод «Дружба» имеет важное значение для снабжения страны, так как если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически почти полностью прекращена.

До этого Сийярто во время разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком заявил, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба».

По его словам, данная атака со стороны ВСУ неприемлема. Сийярто добавил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» могут возобновиться после ремонта. Предположительно, это произойдет к вечеру вторника.

Ранее была названа причина прекращения поставок российской нефти в Чехию по «Дружбе».