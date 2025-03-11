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В Венгрии назвали нападением на суверенитет атаку ВСУ на станцию «Дружба»

Сийярто назвал атаку ВСУ на «Дружбу» нападением на суверенитет Венгрии
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Global Look Press

Власти Венгрии расценивают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на измерительную станцию нефтепровода «Дружба» как нападение на свой суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — заявил он.

Сийярто отметил, что нефтепровод «Дружба» имеет важное значение для снабжения страны, так как если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет физически почти полностью прекращена.

До этого Сийярто во время разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком заявил, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба».

По его словам, данная атака со стороны ВСУ неприемлема. Сийярто добавил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» могут возобновиться после ремонта. Предположительно, это произойдет к вечеру вторника.

Ранее была названа причина прекращения поставок российской нефти в Чехию по «Дружбе».

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