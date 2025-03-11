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Нефть перестала идти в Словакию по трубопроводу «Дружба»

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» приостановлена
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Максим Блинов/РИА Новости

Транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию приостановлена в связи с технической неполадкой, возникшей на территории другой страны. Оператор трубопроводной системы уже приступил к выяснению причин остановки поставок, сообщает новостное агентство TASR со ссылкой на сообщение компании Transpetrol.

«Прием нефти через нефтепровод «Дружба» на территории Словакии был во вторник приостановлен, это (произошло) по техническим причинам за пределами республики», — говорится в сообщении.

Сегодня ВСУ признало, что одной из целей атаки украинских дронов была инфраструктура нефтепровода «Дружба» в Орловской области.

Новость дополняется.т

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