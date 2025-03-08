Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США перестали делиться с Украиной снимками из космоса

WP: США перестали поставлять Украине снимки с коммерческих спутников
close
Freepik

Соединенные Штаты перестали поставлять Украине снимки с коммерческих спутников по распоряжению космической разведки Пентагона. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.

«Национальное агентство геопространственной разведки «временно приостановило доступ» к системе, предоставляющей коммерческие спутниковые снимки, закупленные Соединенными Штатами, «в соответствии с директивой администрации о поддержке Украины», — сообщает издание.

Речь идет о доступе к изображениям земной поверхности через систему GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery). При помощи этих данных украинские Вооруженные силы наводили артиллерию и выбирали приоритетные цели для ударов беспилотников. По данным WP, последствия этого решения Пентагона украинские военнослужащие ощутили на себе моментально.

До этого стало известно, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies лишила Украину доступа к своим спутниковым снимкам.

Ранее в США назвали массовые увольнения в разведке «выстрелом в голову, а не ногу».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами