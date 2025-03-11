Готовится служебное расследование после нападения с ножом в нижегородской школе

В Нижнем Новгороде по распоряжению главы города Юрия Шалабаева будет проведено служебное расследование инцидента с участием ученика 8-го класса, который ранил ножом двоих своих одноклассников. Об этом сообщил ТАСС.

В департаменте образования сообщили, что будет создана специальная комиссия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел в школе №117. 14-летний школьник напал на двоих одноклассников с ножом, нанес им травмы и сбежал. Позже его обнаружили на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. Выяснилось, что он успел связаться с родными и рассказать о ситуации. Предположительно, причиной произошедшего стала травля со стороны пострадавших.

После этого СК России возбудил уголовное дело. По предварительным данным следствия, между учениками восьмого класса произошел конфликт. В результате один из учащихся нанес колото-резаные ранения двум подросткам. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее психолог объяснила, как понять, что ребенка травят в школе.