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В Нижнем Новгороде завели уголовное дело после нападения школьника с ножом

СК завел дело после нападения школьника с ножом в Нижнем Новгороде
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения с ножом на двух школьников в образовательном учреждении Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По предварительным данным следствия, между учениками восьмого класса произошел конфликт. В результате один из учащихся нанес колото-резаные ранения двум подросткам. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.

Напавший подросток задержан, с ним будут проведены необходимые следственные действия, а также избрана мера пресечения.

До этого сообщалось, что инцидент произошел в школе №117. 14-летний школьник напал на двоих одноклассников с ножом, после чего нанес им травмы и сбежал. Позже его обнаружили на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. Выяснилось, что он успел связаться с родными и рассказать о ситуации. Предположительно, причиной произошедшего стал буллинг со стороны пострадавших.

Ранее психолог объяснила, как понять, что ребенка травят в школе.

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