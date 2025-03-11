Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце
close
Depositphotos

Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности — М. Об этом сообщили в ФГБУ «ИПГ».

«11 марта в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (N05W46) продолжительностью 3 минуты», — отмечается в сообщении.

Предыдущая вспышка класса М была зарегистрирована на Солнце 5 марта. Она длилась почти 10 минут.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Их облака, достигая Земли, могут приводить к магнитным бурям.

До этого россиян предупредили об опасных последствиях магнитных бурь. По словам фельдшера Натальи Балан, чаще всего люди в этот период времени страдают из-за головных болей. Также может возникнуть головокружение, слабость и шум в ушах. В дни магнитных бурь могут наблюдаться нарушения циркадных ритмов и бессонница. Помимо прочего, в это время могут наблюдаться перемены настроения. По словам медика, лучшим «лекарством» в дни магнитных бурь станет смена обстановки и активности, а также отдых и дыхательная гимнастика.

Ранее на Солнце произошла вспышка самого высокого класса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами