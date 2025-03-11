На Солнце произошла мощная вспышка

Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности — М. Об этом сообщили в ФГБУ «ИПГ».

«11 марта в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (N05W46) продолжительностью 3 минуты», — отмечается в сообщении.

Предыдущая вспышка класса М была зарегистрирована на Солнце 5 марта. Она длилась почти 10 минут.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Их облака, достигая Земли, могут приводить к магнитным бурям.

До этого россиян предупредили об опасных последствиях магнитных бурь. По словам фельдшера Натальи Балан, чаще всего люди в этот период времени страдают из-за головных болей. Также может возникнуть головокружение, слабость и шум в ушах. В дни магнитных бурь могут наблюдаться нарушения циркадных ритмов и бессонница. Помимо прочего, в это время могут наблюдаться перемены настроения. По словам медика, лучшим «лекарством» в дни магнитных бурь станет смена обстановки и активности, а также отдых и дыхательная гимнастика.

Ранее на Солнце произошла вспышка самого высокого класса.