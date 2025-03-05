Мощная вспышка произошла на Солнце

Вспышка класса М зарегистрирована на Солнце, она длилась почти 10 минут. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«5 марта в 14:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 9 минут», — говорится в сообщении.

Уточняется, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Их облака, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

До этого россиян предупредили об опасных последствиях магнитных бурь. Как рассказала фельдшер Наталья Балан, чаще всего люди в период этого явления страдают из-за головных болей. Также может возникнуть головокружение, слабость и шум в ушах. Среди прочего могут наблюдаться нарушения циркадных ритмов и бессонница, а также перемены настроения.

Ранее ученые рассказали, может ли шапочка из фольги защитить от магнитных бурь.